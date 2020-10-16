16 октября 2020 года

ЕС и Южная Корея актуализировали списки экспортеров

Республика Корея обновила список российских заводов и судов, которым разрешены поставки рыбной продукции. Скорректированный перечень экспортеров представила и Комиссия ЕС, но для непищевых рыбных продуктов.

Национальная служба управления качеством продуктов питания Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея разместила на официальном сайте обновленный список российских экспортеров. В него входят рыбоперерабатывающие предприятия и суда, которым разрешено поставлять рыбу, морепродукты и рыбную продукцию, в том числе пищевые рыбные субпродукты, южнокорейским покупателям.

Как сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), еще один актуализированный перечень российских предприятий, экспортирующих продукцию рыбного промысла, опубликовала Комиссия Евросоюза. Перечень включает рыбоперерабатывающие заводы или суда, имеющие европейский номер для поставок пищевой рыбной продукции в Евросоюз и подавшие заявки в НЦБРП для поставок продукции животного происхождения и субпродуктов, не предназначенных для потребления человеком.

Новый список включает два десятка судов и заводов, зарегистрированных в северо-западных регионах и на Дальнем Востоке. Это мощности, которые выпускают кормовую рыбную муку и жир.

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