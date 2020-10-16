16 октября 2020 года

860 га акватории у берегов Приморья отдают под мариферму

Участок под марикультуру в Японском море выставлен на электронный аукцион. Стартовая цена лота – 8,28 млн рублей, заявки принимаются до 16 ноября.

Организатор торгов – Федеральное агентство по рыболовству, оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер», сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаемый участок ПКЯМ-896 площадью 860 га расположен в Японском море, в заливе Петра Великого – вблизи поселка Южно-Морской и города Находка.

РВУ предоставляется на условиях обособленного водопользования на 25 лет. Торги предполагается провести 23 ноября.

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