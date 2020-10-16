16 октября 2020 года

Ученые оценят промысловые запасы Белого моря

Научно-исследовательское судно «Профессор Бойко» Полярного филиала ВНИРО приступило к многовидовой тралово-акустической съемке в Белом море. Собранные данные позволят ученым обосновать рекомендованный вылов.

В процессе экспедиции специалисты проведут оценку численности и биомассы промысловых рыб Белого моря. Цель работы – получить данные о состоянии запасов беломорской сельди и других видов ВБР для подготовки материалов, обосновывающих объемы рекомендованного вылова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО (ПИНРО), ученые проведут океанографические и гидробиологические исследования, изучат влияние гидрометеорологических условий на пространственное распределение промысловых рыб и среду их обитания.

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