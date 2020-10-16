16 октября 2020 года

Рыбоводам предлагают посостязаться за крымские акватории

Участки под аквакультуру на Черном море и во внутренних водоемах Республики Крым выставлены на аукцион. Всего предложено 19 лотов, заявки принимаются до 17 ноября.

Организатор торгов – Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, три из предложенных РВУ расположены в акватории Черного моря. Их площадь - 4,85 и 100 га, стартовые цены соответственно - 50 тыс . рублей, 1,06 млн рублей и 1,25 млн рублей.

Остальные участки расположены на внутренних водоемах на территории Симферопольского, Ленинского, Белогорского, Бахчисарайского, Сакского и Красноперекопского районов. Их площадь – от 0,1 га до 8,8 га, начальные цены – от 80 рублей до 7 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести 24 ноября в Ростове-на-Дону. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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