19 октября 2020 года

Квота по треске выросла на 20%

Россия и Норвегия договорились об увеличении на 20% квоты на вылов трески в 2021 г., по пикше прибавка составит около 8%. Мораторий на промысел мойвы решено продлить еще на один год.

В ходе 50-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, которую в этом году из-за коронавируса пришлось проводить по видеосвязи, страны установили объемы вылова совместно управляемых запасов – трески, пикши, морского окуня и синекорого палтуса на 2021 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квота на треску увеличилась 20% – с 738 тыс. тонн в 2020 г. до 885,6 тыс. тонн в 2021 г. – в связи с хорошим состоянием запасов. По пикше дополнительный объем оказался не настолько существенным – общая квота определена на уровне 232,5 тыс. тонн (215 тыс. тонн в 2020 г.).

Согласованные объемы добычи синекорого палтуса оставлены на уровне текущего года – 27 тыс. тонн.

По данным Союза рыбопромышленников Севера, квота России по треске составит 385,6 тыс. тонн (+63,4 тыс. тонн), разрешенный вылов пикши - 104,3 тыс. тонн (+8,2 тыс. тонн). Квота добычи синекорого палтуса - 12,2 тыс. тонн. Российская квота для специализированного промысла окуня-клювача в Баренцевом и Норвежском морях на 2021 г. выросла на 1,9 тыс. тонн и составляет 13,9 тыс. тонн.

По информации пресс-службы Росрыболовства, открытие коммерческого промысла мойвы в 2021 году признано нецелесообразным, поскольку данные науки говорят о низком уровне нерестового запаса этой рыбы.

Россия и Норвегия также согласовали технические меры, меры по контролю за промыслом в 2021 г. и программу совместных научных исследований.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews