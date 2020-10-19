19 октября 2020 года

Китай заявил о живом коронавирусе на мороженой рыбе

В КНР впервые обнаружили живой коронавирус на упаковке замороженной рыбопродукции, сообщил Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC). По его информации, из-за контракта с партией трески заразились люди.

CDC заявил об обнаружении живого коронавируса на внешней упаковке замороженной трески во время расследования причин новой вспышки COVID-19 в Циндао. Плановая проверка персонала порта выявила двух бессимптомных носителей коронавируса, работающих докерами. Они непосредственно контактировали с партией замороженной рыбопродукции. Товар не успел поступить на рынок и был опечатан, рассказали в центре.

Таким образом, по мнению китайских властей, зафиксирован первый случай переноса вируса на большие расстояния через подвергнутые заморозке продукты.

С этим выводом согласны не все эксперты, обращает внимание Reuters. В пример информагентство приводит комментарий профессора вирусологии Гонконгского университета Цзиня Донъяна. Он считает, что CDC не привел достаточных доказательств того, что докеры заразились именно через упаковку, а не перенесли на нее инфекцию, заразившись в другом месте.

Кроме того, в самом центре отметили: пока не зафиксировано ни одного случая заражения потребителя через контакт с «заморозкой». Так что риск инфицирования этим путем пока считается чрезвычайно низким, сообщает корреспондент Fishnews.

Тем не менее CDC рекомендовал персоналу, который контактирует с замороженными продуктами во время их обработки, переработки или продажи, избегать прямого контакта кожи с товаром и соблюдать меры предосторожности.

Reuters напомнило, что случаи обнаружения следов коронавируса на упаковках замороженных продуктов были известны и ранее. Однако концентрация COVID-19 была ничтожной, также в пробах не нашли живого вируса, способного заразить людей.

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