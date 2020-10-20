20 октября 2020 года

Для научного рыболовства обновили документы

Минсельхоз утвердил новые образцы актов, которые оформляются при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях. Такие формы нужно заполнять для отбора образцов, а также выпуска водных биоресурсов в среду обитания либо уничтожения «научных» уловов.

Формы документов, которые специалисты должны использовать для отчетности при рыболовстве в научно-исследовательских и контрольных целях, утверждены приказом Минсельхоза России от 14 июля 2020 г. № 396. Он вступит в силу с 30 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

В приказе три формы:

- акта отбора биологических образцов и живых особей водных биоресурсов для транспортировки в научные организации для продолжения работ,

- акта возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду их обитания,

- акта уничтожения водных биоресурсов.

При этом приказ Росрыболовства от 25 января 2010 г. № 34 признается утратившим силу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews