21 октября 2020 года

ИКЕС рекомендует ловить больше тресочки Эсмарка

Международный совет по исследованию моря (ICES, ИКЕС) предложил увеличить общую квоту вылова тресочки Эсмарка. Эта пелагическая рыба – важный промысловый объект, из нее производят муку и жир.

Предложение ИКЕС по квоте тресочки на 2021 г. составило 254 038 тонн, хотя к добыче в нынешнем году Международный совет по исследованию моря рекомендовал 167 105 тонн, пишет британский портал Undercurrent News.

По его данным, в 2020 г. норвежская квота составила 98 тыс. тонн, лимит Евросоюза – 65 тыс. тонн, разрешенный объем вылова для Фарерских островов – 5 тыс. тонн.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промысел тресочки Эсмарка сертифицирован по стандартам Морского попечительского совета (MSC). Undercurrent News отмечает, что это особенно важно в свете того, что MSC-сертификата может лишиться промысел северной путассу.

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