21 октября 2020 года

Вьетнам поможет рыбной отрасли Шри-Ланки

Вьетнам и Шри-Ланка собираются заключить соглашение о развитии ланкийского рыбного хозяйства. Предполагается создать совместные предприятия в сферах промысла и аквакультуры.

К такому решению пришли министр рыболовства Шри-Ланки Дуглас Девананда и посол Вьетнама Фам Кьеу Тху, пишет интернет-газета Colombo Page. По ее информации, основная цель будущего соглашения - стимуляция двухсторонних проектов, которые планируется запустить на Шри-Ланке с 2021 по 2025 гг.

Стороны намерены начать обмен ноу-хау и опытом в области аквакультуры, в том числе по выращиванию трепанга и пресноводных видов, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным Colombo Page, Вьетнам должен будет оказать Шри-Ланке финансовую помощь для развития рыбного хозяйства. Кроме того, документ предусматривает возможность приглашения вьетнамских экспертов на Шри-Ланку для проведения семинаров - по разведению креветок и других гидробионтов.

Дуглас Девананда напомнил, что аналогичное соглашение страны подписали в 2005 г. В результате в период с 2010 по 2013 гг. был успешно реализован целый ряд совместных проектов, отметил министр.

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