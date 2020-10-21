21 октября 2020 года

Промысел окуня-клювача остался под вопросом

Представители стран, участвовавших в совещании по управлению запасом окуня-клювача моря Ирмингера, не договорились о введении моратория на пелагический промысел этой рыбы в 2021 г. Обсуждение вопроса продолжится в ноябре на сессии НЕАФК.

Консультации прибрежных государств по управлению запасом окуня-клювача в пелагиали моря Ирмингера в 2020 г. пришлось проводить в формате видеоконференции. Представители Исландии, Гренландии, Фарерских островов, России, Норвегии, Евросоюза и Великобритании рассмотрели меры регулирования промысла, действовавшие в текущем году, и обсудили рекомендации ИКЕС в отношении этого вида на 2021 г.

На пленарном заседании российская делегация представила информацию о популяционной структуре, состоянии запаса и мерах управления промыслом окуня-клювача в море Ирмингера и сопредельных водах. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), с 2010 г. отмечается рост нерестовой биомассы запаса окуня, которая в настоящее время находится на безопасном уровне. Данные расчетов с использованием продукционной модели оценивают текущий уровень ОДУ окуня-клювача в 61 тыс. тонн.

Эти оценки идут вразрез с позицией Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), который придерживается мнения о наличии двух отдельных запасов окуня-клювача – «мелководного» и «глубоководного» – и считает их состояние неудовлетворительным. На основании результатов международных тралово-акустических съемок 2009–2015 гг., а также результатов аналитической оценки ICES рекомендовал полный запрет специализированного промысла для обоих запасов в 2020–2021 гг.

Российская сторона обратила внимание, что рекомендации ICES в последние годы заметно расходятся с реальной картиной состояния запаса окуня и фактическими результатами промысла. По мнению ВНИРО, «это, прежде всего, свидетельствует о недостаточном анализе всех доступных научных данных и методов оценки запасов».

С аргументацией России согласился представитель Евросоюза, тогда как Исландия, Фарерские острова и Гренландия высказались в поддержку рекомендаций ИКЕС. В результате по итогам консультаций согласованного решения прибрежных государств по введению моратория на пелагический промысел окуня в 2021 г. принято не было. Рассмотрение этого вопроса продолжат в ноябре на очередной сессии Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК).

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