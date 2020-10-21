21 октября 2020 года

Moon Tech продолжает совершенствовать процесс заморозки

Специалисты госкорпорации Moon Tech предложили рынку туннельный скороморозильный аппарат, оснащенный интеллектуальной системой контроля и управления. Фризер способен самостоятельно организовать процесс заморозки одновременно для разных видов продукции.

С развитием отрасли переработки растет спрос и на автоматизированные производственные линии. В этих условиях традиционный формат ручного управления процессом шоковой заморозки нередко уже не удовлетворяет потребности в непрерывной обработки больших объемов продукции.

В ответ на запрос рынка китайская государственная корпорация Moon Tech разработала и изготовила фризер туннельного типа с интеллектуальным управлением – Intelligent Continuous Freezing Tunnel.

Новое оборудование предназначено для непрерывной воздушной заморозки всех возможных видов продукции: рыбы, морепродуктов, мяса и прочей сельхозпродукции. Более того, как рассказал Fishnews директор госкорпорации Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь, «умный туннельник» способен замораживать несколько категорий продуктов одновременно.

Функции обнаружения, распознавания, контроля и управления в новом оборудовании выполняет SCADA-система (Supervisory Control And Data Acquisition system). В режиме реального времени программа отслеживает местоположение каждого лотка с продукцией, поступившей во фризер, и принимает решение, куда лучше направить новый блок на заморозку.

Многослойная система распределения воздуха обеспечивает равномерное охлаждение и поддержание температуры внутри аппарата, без образования «мертвых зон». Это исключает появление на выходе перемороженной или непромороженной продукции.

От туннельных морозильных аппаратов прежних поколений новый фризер выгодно отличается меньшими размерами, но большей вместимостью и производительностью по штучной заморозке. А интеллектуальная система контроля и управления процессом обеспечивает «нулевые трудозатраты» на цикл заморозки и повышает эффективность работы всего производства.

Офис Moon Tech в Москве:

Тел.: +7 (499) 398-23-86, +7 (925) 056-64-75

E-mail: yantaimoon@mail.ru

www.yantaimoon.com.ru



Официальный представитель в России – ООО «Технологическое оборудование»:

Тел.: +7 (423) 234-01-43

E-mail: info@dvtexno.ru

dvtechno.com



Fishnews

На правах рекламы