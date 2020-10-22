22 октября 2020 года

Ямальские моржи помогут получить ценные сведения

На Ямале начался очередной этап специальных исследований моржей. Планируется, что уникальное лежбище позволит получить данные по динамике роста колоний этих животных, а в перспективе – информацию об их генетической изолированности.

К работам приступили специалисты центра «Морские млекопитающие» и арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных уральского отделения РАН.

«Крупное лежбище, впервые возникшее в 2019 году на северо-западном берегу Ямала, оказалось самым многочисленным в Карском море за всю историю изучения этого вида. Моржи заняли берег так уверенно, будто бывали здесь ранее. Эта особенность, а также название мыса Тиутей-Сале (с ненецкого языка «Моржовый мыс»), на который приплыли моржи, подсказало исследователям обратиться к историческому прошлому этого места», - сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

По словам ученых, на Моржовом мысу в древности находилось поселение. Раскопки, которые проводились на Тиутей-Сале с начала прошлого столетия, показали, что здесь была стоянка людей уже в VI–VIII вв. Согласно данным археологов, моржей добывали на берегу – на это указывает факт наличия лежбища полтора тысячелетия назад.

Ученые считают, что лежбище с таким большим скоплением крупных морских млекопитающих может стать уникальной лабораторий под открытым небом. В рамках экспедиции планируется установить динамику роста колоний моржей. В перспективе специалисты будут изучать степень генетической изолированности моржей Ямала.

Исследования реализуются в рамках специальной программы. Ее цель - разработка и внедрение мер по сохранению уникального лежбища и животных, занесенных в Красную книгу России. Экспедицию организовало НП «Российский центр освоения Арктики» при поддержке правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

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