Россельхознадзор предупредил о «сюрпризах» кустарной продукции
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору решила привлечь внимание потребителей к рискам покупки продуктов, которые продаются через интернет или газеты.
Социальные сети, различные интернет-площадки предлагают широкий выбор мясной, рыбной и молочной продукции домашнего изготовления. Но приобретение таких товаров несет в себе существенные риски, так как они не подлежат государственному и производственному контролю, не подвергаются лабораторному контролю и ветеринарно-санитарной экспертизе, напомнили в Россельхознадзоре.
Ведомство обеспокоено активизацией такой торговли и напоминает покупателям об угрозах. Так, покупка вяленой в домашних условиях рыбы чревата тяжелыми отравлениями и заражением ботулизмом. Отсутствие информации о месте вылова рыбы не может гарантировать ее паразитарную чистоту. Ничего в таком случае нельзя сказать об остаточном количестве радионуклидов и солей тяжелых металлов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
Товары, продаваемые через объявления в интернете или газетах, изготовляются без соблюдения ветеринарно-санитарных условий, предостерегают в федеральной службе. Производители такой продукции, как правило, не имеют санитарных книжек, не проходят медицинского освидетельствования и гигиенического обучения, а также не получают ветеринарные документы, подтверждающие происхождение товаров.
«Россельхознадзор обращает внимание граждан на то, что избежать вышеперечисленных рисков можно, только совершая покупки в продовольственных магазинах и на легальных рынках», – подчеркнули в ведомстве.
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