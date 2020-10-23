23 октября 2020 года

Россельхознадзор предупредил о «сюрпризах» кустарной продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору решила привлечь внимание потребителей к рискам покупки продуктов, которые продаются через интернет или газеты.

Социальные сети, различные интернет-площадки предлагают широкий выбор мясной, рыбной и молочной продукции домашнего изготовления. Но приобретение таких товаров несет в себе существенные риски, так как они не подлежат государственному и производственному контролю, не подвергаются лабораторному контролю и ветеринарно-санитарной экспертизе, напомнили в Россельхознадзоре.

Ведомство обеспокоено активизацией такой торговли и напоминает покупателям об угрозах. Так, покупка вяленой в домашних условиях рыбы чревата тяжелыми отравлениями и заражением ботулизмом. Отсутствие информации о месте вылова рыбы не может гарантировать ее паразитарную чистоту. Ничего в таком случае нельзя сказать об остаточном количестве радионуклидов и солей тяжелых металлов, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Товары, продаваемые через объявления в интернете или газетах, изготовляются без соблюдения ветеринарно-санитарных условий, предостерегают в федеральной службе. Производители такой продукции, как правило, не имеют санитарных книжек, не проходят медицинского освидетельствования и гигиенического обучения, а также не получают ветеринарные документы, подтверждающие происхождение товаров.

«Россельхознадзор обращает внимание граждан на то, что избежать вышеперечисленных рисков можно, только совершая покупки в продовольственных магазинах и на легальных рынках», – подчеркнули в ведомстве.

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