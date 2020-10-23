23 октября 2020 года

Трепанга Приморья спасают от браконьеров

В Приморском крае за минувшую неделю пограничники и сотрудники регионального управления ФСБ изъяли из незаконного оборота около 11 тыс. особей дальневосточного трепанга.

Почти половину этих гидробионтов задержали в Находке - в автомобиле приморца, остановленном на берегу реки Речица недалеко от бухты Суходол. В машине правоохранители обнаружили 11 пластиковых контейнеров с 5 тыс. живых трепангов. Общий вес «морского огурца» превысил 200 кг, сообщили Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления ФСБ России.

Еще более 3,5 тыс. особей живого и переработанного трепанга изъяли в Славянке. В нежилом помещении местный житель устроил цех по переработке биоресурсов. В одной из комнат он установил стеллажи для сушки, в другой размещались ванна, чан для варки, многочисленная тара, холодильник.

В нелегальном цехе нашли свыше 3,2 тыс. сушеных трепангов и более 240 живых. При появлении нежданных гостей хозяин производства поспешил избавиться от продукции. Однако сделать это ему не удалось, отметили в ПУ.

Документов на иглокожих правоохранителям не предъявили ни в одном случае. Всех живых гидробионтов вернули в море. Проводятся разбирательства, по окончании которых будут приняты процессуальные решения.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews