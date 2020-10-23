23 октября 2020 года

Законодатели озаботились проблемой мелких квот

Астраханские депутаты предложили законодательно закрепить возможность устанавливать минимальный объем добычи водных биоресурсов на один рыболовный участок. Это позволит эффективнее предотвращать незаконный промысел, считают в областной думе.

Законопроект о внесении изменений в статью 26 ФЗ «О рыболовстве…», разработанный парламентариями Астраханской области, 22 октября поступил в Госдуму. Предлагается дополнить перечень ограничений промысла введением минимального объема добычи водных биоресурсов на один рыболовный участок. Особо оговаривается, что эта мера не касается участков для добычи анадромных видов рыб.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас в законе предусмотрена только возможность ограничения минимального объема вылова рыбы на одно судно. Авторы инициативы отмечают, что в Астраханской области пользователи, получив небольшие квоты, могут на законных основаниях находиться на водоеме весь период путины – хотя экономически это невыгодно. При этом проконтролировать реальный объем добычи у таких рыбаков крайне сложно.

«Учитывая особенности дельты реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы: многочисленные морские заливы – култуки и острова, а также большим количество рыболовных участков (426) общей площадью около 28 тыс. кв. км, осуществлять систематический контроль с целью пресечения незаконной добычи (вылова) практически невозможно», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Установление минимальных объемов вылова не только для судов, но и для рыболовных участков, по мнению астраханских парламентариев, «позволит исключить экономические предпосылки нерегламентированного рыболовства».

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