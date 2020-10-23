23 октября 2020 года

Чукотка предложила меры поддержки морских зверобоев

Предложения от Чукотского автономного округа должны войти в проект программы господдержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС в Арктической зоне. Среди инициатив – оснащение современным оборудованием общин, добывающих морских млекопитающих.

Проект программы подготовили Минвостокразвития совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Предложения от Чукотки по поддержке сельского хозяйства формируются с учетом запросов самих коренных жителей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Чукотка на сегодняшний день – единственный регион России, где ведется добыча китов. Этносохраняющие отрасли, в которых заняты коренные малочисленные народы, должны получать развитие и поддержку федеральных властей, обратила внимание начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова. От округа, в частности, направлены предложения по финансированию общин КМНС, по внедрению инновационных технологий в переработке продукции морского зверобойного промысла и оленеводства, по оснащению современным материально-техническим оборудованием общин, которые добывают морских млекопитающих.

Также в общероссийский классификатор рабочих профессий предложено внести понятия «морской охотник промысловый» и «оленевод (хозяйка кочевого жилья)».

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