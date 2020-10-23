23 октября 2020 года

Контрабанду ценных гидробионтов перекрыла таможня

Дальневосточное таможенное управление рассказало о пресечении международных каналов контрабанды в Китай. В частности, были перехвачены 1,3 тонны сушеного трепанга стоимостью 30 млн рублей.

С января по сентябрь правоохранительные подразделения таможен ДФО выявили 194 преступления. Из них 70% (или 133 уголовных дела) - по фактам контрабанды, в том числе водных биоресурсов, сообщили Fishnews в центре по связям с общественностью Дальневосточного таможенного управления.

Как рассказал на пресс-конференции 22 октября заместитель начальника ДВТУ – начальник Дальневосточной оперативной таможни Евгений Бавин, в этом году приоритет отдается системной борьбе с деятельностью организованных преступных групп, наносящей наиболее значимый ущерб государству.

Реализация комплекса мер позволила выявить 58 преступлений, совершенных группами лиц в соучастии. Из них 46 преступлений пришлось на организованные группы – это втрое превышает результаты за аналогичный период прошлого года. Евгений Бавин отметил, что в основном ОПГ специализировались на контрабанде лесоматериалов, водных биологических ресурсов, уходе от уплаты таможенных платежей.

Кроме того, в текущем году выявлены и пресечены международные каналы контрабанды в КНР. Это, в частности, 38 тонн дикого трепанга, усушенного до 1,3 тонны для последующей контрабанды, сообщили в центре общественных связей. По его данным, «морской огурец» оценили в 30 млн рублей.

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