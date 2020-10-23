23 октября 2020 года

Корея пустит в свои порты только с проверенными анализами на COVID-19

Республика Корея ввела требование о проверке результатов ПЦР-тестов. До выхода из российского порта необходимо направить копию результата анализа в дипломатическое учреждение.

Генконсульство Кореи во Владивостоке сообщило о мерах, введенных «в связи с продолжающимися случаями выявления заражений коронавирусом COVID-19 среди членов экипажей судов».

«До выхода из порта результаты ПЦР-тестов моряков должны быть проверены на подлинность через дипломатическое учреждение», – говорится в объявлении.

Если результаты анализа получены в Приморье или других регионах консульского округа (Хабаровский и Камчатский края), копия результата должна быть направлена по электронной почте в генеральное консульство. Оригинал подается в карантинный пункт только после проверки копии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве даты вступления в силу указано 23 октября 2020 г. (дата получения ПЦР-теста).

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