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Российская Федерация и Королевство Марокко заключили новое соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства. Фото пресс-службы Минсельхоза

Россия и Марокко обновили рыбацкое соглашение

Опубликовано межправительственное соглашение Российской Федерации и Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства. Оно временно применяется с 14 октября.

Документ от 14 октября 2020 г. заменил соглашение, заключенное 15 марта 2016 г. Как и прежде, стороны договорились о сотрудничестве в области сохранения и использования живых морских ресурсов ИЭЗ Марокко и определили условия работы российского промыслового флота в этих водах.

Предусмотрено взаимодействие в рыбохозяйственных исследованиях, в частности в экспедициях, разработке техники и технологий лова и переработки, рзвитии аквакультуры. Государства намерены поощрять сотрудничество компаний по направлениям судостроения и судоремонта, изготовления орудий лова, подготовки кадров, обмена опытом, торговли рыбой, аквакультуры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, суда РФ могут вести за плату добычу мелких пелагических видов в атлантической рыболовной зоне Марокко. Состав уловов и флота, районы промысла, учетные цены ежегодно определяет марроканская сторона. Также на борт принимают марокканских моряков для работы и научных наблюдателей королевства.

Ежегодная квота составит 140 тыс. тонн. Этот объем может быть пересмотрен в сторону снижения на основе научных данных Марокко. Состав уловов в первый год действия соглашения следующий: сардина, сардинелла – 23%, скумбрия, ставрида, анчоус – 75%, прилов – 2%.

Соглашение заключено на четыре года с даты подписания. Контролировать выполнение положений документа будет российско-марокканская смешанная комиссия.

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