26 октября 2020 года

Минсельхоз подготовил изменения по системе мониторинга в отрасли

В положение об отраслевой системе мониторинга, которая используется в рыбном хозяйстве, планируется внести поправки. Понятие ОСМ хотят распространить на информацию о производстве рыбопродукции.

Минсельхоз представил проект постановления о внесении изменений в Положение об осуществлении государственного мониторинга водных биоресурсов и применении его данных. Проект опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается распространить осуществление отраслевой системы мониторинга на сбор, обработку, хранение и анализ информации о производстве рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Принятие проекта постановления позволит ЦСМС осуществлять мониторинг сведений о производстве рыбной и иной продукции от индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, в том числе от субъектов малого бизнеса, говорится в пояснительной записке.

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