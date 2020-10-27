27 октября 2020 года

Муниципальное предприятие обязали заплатить за замор

В Нижегородской области суд поддержал требования природоохранного прокурора и взыскал с юрлица ущерб, причиненный водным биоресурсам, – свыше 1 млн рублей. Массовая гибель рыбы произошла из-за сброса загрязненных стоков.

Проверку провела Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура. «В результате сброса в реку Сундовик сверхнормативных загрязненных сточных вод с очистных сооружений города Лысково, эксплуатируемых МУП «Биологические очистные сооружения», произошла массовая гибель рыбы. Согласно расчету Нижегородского филиала ФГБНУ «ВНИРО», ущерб составил более 1 млн рублей», – рассказали Fishnews в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Лысковский районный суд удовлетворил иск надзорного ведомства. Предприятие обязали возместить ущерб, причиненный водным биоресурсам, в полном объеме.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а жалоба ответчика без удовлетворения.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).

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