28 октября 2020 года

Градообразующий статус потеряет еще одно предприятие

Список градо- и поселкообразующих предприятий в рыбной отрасли с нового года сократится еще на одну позицию. Из него планируется исключить астраханский рыболовецкий колхоз имени ХХ Партсъезда.

Минсельхоз разместил для общественного обсуждения проект постановления правительства «О внесении изменений в Перечень градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, которым предоставлено право применения пониженной ставки сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов».

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас в списке градо- и поселкообразующих организаций в рыбной отрасли числится 38 предприятий из 11 прибрежных регионов. Для сравнения: на момент утверждения правительством первой редакции перечня в 2004 г. в нем находилось 100 предприятий.

По результатам заседания комиссии Минсельхоза, которая рассматривала обращения о подтверждении присутствия организаций в этом перечне, решено исключить из него рыболовецкий колхоз имени ХХ Партсъезда (Астраханская область). Причиной названо непредставление колхозом в установленные сроки пакета документов, подтверждающих основания для его включения в перечень, а следовательно и право на льготу.

В случае принятия постановления, обновленный список начнет действовать с 1 января 2021 г.

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