28 октября 2020 года

Бизнесу Якутии предлагают участки для любительской рыбалки

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на три участка для организации любительского рыболовства. Заявки от претендентов принимаются до 30 ноября – дня вскрытия конвертов.

Организатор торгов - Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два участка расположены на реке Лена в границах Кобяйского района, третий представляет собой озеро Улу в Оймяконском районе. Победители конкурса получат участки на 20 лет.

Критерии оценки заявок для участников, уже имеющих опыт организации любительской рыбалки: количество ранее выданных разовых лицензий на лов; стоимость объектов инфраструктуры для любительской рыбалки; численность работников в этой сфере.

Критерии для участков конкурса, не имеющих опыта организации любительской рыбалки: размер предложенной платы за участок, бизнес-план по организации рыбалки, количество работников, которых предполагается привлечь.

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