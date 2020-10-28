28 октября 2020 года

Тесты помогут рыбакам продолжать работу в пандемию

Южнокорейские власти последовательно ужесточают требования по контролю здоровья экипажей, прибывающих в страну. Компания KORU Pharmaceuticals рассказала о возможностях использования в этой ситуации ИФА-тестов, позволяющих предприятиям оперативно проверять моряков на коронавирус.

Напомним, что с 23 октября Республика Корея ввела требование о проверке подлинности результатов тестирования на COVID-19 прибывающих в ее порты граждан. В условиях борьбы с пандемией перед рыбопромышленными предприятиями встал вопрос: как продолжать работу с зарубежными партнерами и при этом соблюдать меры для сохранения здоровья и безопасности людей.

Здесь можно отметить возможности самодиагностики иммуноферментными тестами, которые позволяют без отрыва от производства и больших затрат оперативно выявлять носителей вируса, рассказали в KORU Pharmaceuticals.

В компании можно заказать ИФА-тесты производства Южной Кореи (сертифицированы для использования в Евросоюзе).

При этом KORU Pharmaceuticals предлагает оптовые цены даже при покупке одной упаковки тестов – 10 долларов за тест. Тогда как стоимость тестирования на COVID-19 с получением сертификата на английском языке в России составляет 4800 рублей (65 долларов), обратили внимание в компании.

KORU Pharmaceuticals готова отправить тесты как на судно в корейском порту, так и почтой в любой город России. Возможна также поставках крупных оптовых партий.

KORU Pharmaceuticals:

Эл.почта: info@korupharma.com

Телефон: +821077440914 (WhatsApp, Telegram)

Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалистов.

Fishnews

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