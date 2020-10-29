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Рыбный промысел у берегов Сахалина

«Прибрежке» определили форму для подачи отчетности

Росрыболовство утвердило перечень рекомендованных данных и формы сведений для подачи электронной отчетности в территориальные управления. Это поможет использовать ЭПЖ «Стационарный объект».

Росрыболовство подписало распоряжение о предоставлении пользователям водных биоресурсов возможности передачи сведений о добыче в электронной форме.

Документ позволяет использовать электронный промысловый журнал версии «Стационарный объект» (СТО) для подачи промысловой отчетности в территориальные управления Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

На сайте ЦСМС также представлена информация о программном комплексе ЭПЖ версии СТО и размещена инструкция пользователя.

Электронный промысловый журнал «Стационарный объект» создан для учета при осуществлении прибрежного промысла, который ведется силами рыболовецких бригад или с использованием маломерных судов.

Использование ЭПЖ СТО позволит в автоматическом режиме формировать отчетность, снизить временные затраты, исключить «ручную» калькуляцию объемов вылова и ошибки за счет человеческого фактора.

Как отмечали ранее в ЦСМС, утверждение единой формы подачи отчетности даст толчок использованию ЭПЖ «Стационарный объект».

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