«Прибрежке» определили форму для подачи отчетности
Росрыболовство утвердило перечень рекомендованных данных и формы сведений для подачи электронной отчетности в территориальные управления. Это поможет использовать ЭПЖ «Стационарный объект».
Росрыболовство подписало распоряжение о предоставлении пользователям водных биоресурсов возможности передачи сведений о добыче в электронной форме.
Документ позволяет использовать электронный промысловый журнал версии «Стационарный объект» (СТО) для подачи промысловой отчетности в территориальные управления Росрыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра системы мониторинга рыболовства и связи.
На сайте ЦСМС также представлена информация о программном комплексе ЭПЖ версии СТО и размещена инструкция пользователя.
Электронный промысловый журнал «Стационарный объект» создан для учета при осуществлении прибрежного промысла, который ведется силами рыболовецких бригад или с использованием маломерных судов.
Использование ЭПЖ СТО позволит в автоматическом режиме формировать отчетность, снизить временные затраты, исключить «ручную» калькуляцию объемов вылова и ошибки за счет человеческого фактора.
Как отмечали ранее в ЦСМС, утверждение единой формы подачи отчетности даст толчок использованию ЭПЖ «Стационарный объект».
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