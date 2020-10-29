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Рыбный промысел на Дальнем Востоке

Российский промысел идет с небольшой прибавкой

По состоянию на 26 октября российские компании добыли 4,22 млн тонн водных биоресурсов, уровень прошлого года превышен на 0,1%. С прибавкой промысел идет на Дальнем Востоке, в Западном и Волжско-Каспийском бассейнах.

В Дальневосточном бассейне освоено 3,07 млн тонн ВБР – на 72,69 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2019 г. Вылов минтая составил 1,646 млн тонн (+65,37 тыс. тонн), трески – 148,75 тыс. тонн (+16,75 тыс. тонн), сельди – 260,03 тыс. тонн (+35,54 тыс. тонн), рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Объем добычи тихоокеанских лососей достиг 297,55 тыс. тонн. Это на 194,62 тыс. тонн ниже уровня прошлого года и на 378,38 тыс. тонн ниже уровня 2018 г.

В Северном бассейне рыбаки наловили 424,33 тыс. тонн – на 9,85 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Промысел трески принес 269,26 тыс. тонн (-22,32 тыс. тонн), пикши – 67,51 тыс. тонн (+5,82 тыс. тонн).

Объем добычи в Западном бассейне составил 65,21 тыс. тонн, это на 0,67 тыс. тонн выше уровня 2019 г. Шпрота наловили 38,5 тыс. тонн (+3,33 тыс. тонн), балтийской сельди – 18,39 тыс. тонн (-0,99 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы достигли 51,04 тыс. тонн, что на 3,99 тыс. тонн меньше результата на отчетную дату прошлого года. На промысле хамсы вылов составил 19,43 тыс. тонн (+1,56 тыс. тонн), на промысле тюльки – 2,12 тыс. тонн (-1,04 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне поймали в общей сложности 52,5 тыс. тонн, прибавка – 2,69 тыс. тонн. Уловы кильки составили 6,88 тыс. тонн (+5,69 тыс. тонн), частиковых видов рыб – 18,25 тыс. тонн (-2,61 тыс. тонн), пресноводных видов ВБР – 20,91 тыс. тонн (-0,55 тыс. тонн).

Промысел в зонах иностранных государств принес 264,9 тыс. тонн – это на 10,2 тыс. тонн ниже уровня 2019 г. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили 257,1 тыс. тонн – на 35,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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