30 октября 2020 года

Крупная партия осетровых не доехала до столицы

В Подмосковье перехватили грузовик, перевозивший около 1,5 тонны осетровых оценочной стоимостью свыше 4 млн рублей. «Краснокнижная» продукция следовала из Республики Дагестан.

Межрегиональный канал поставки ценной рыбы пресекли дагестанские пограничники совместно с сотрудниками подразделений центрального аппарата ФСБ России.

«На 37-м километре Ярославского шоссе задержан грузовой автомобиль, следовавший из Республики Дагестан под управлением гражданина России. В ходе досмотра транспортного средства в оборудованном тайнике обнаружено и изъято 377 экземпляров осетровых видов рыб», - рассказали Fishnews в пресс-службе Погранслужбы ФСБ России.

Товар помещен на ответственное хранение в Московско-Окское теруправление Росрыболовства. Принимается процессуальное решение.

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