30 октября 2020 года

«ТИНРО в сердце моём. Записки директора института»

Вышла в свет автобиография известного ученого Льва Бочарова. Сквозь призму своей неразрывно связанной с ТИНРО судьбы он рассказывает о развитии крупнейшего на Дальнем Востоке рыбохозяйственного НИИ.

«ТИНРО в сердце моем. Записки директора института» – так автор назвал свою книгу. Из 38 лет работы в институте Лев Бочаров на протяжении 20 лет возглавлял его. Автобиография вышла в 2020 г. во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Лев Бочаров делится воспоминаниями о времени и людях, с которыми сводила его судьба. Особым языком в доверительном тоне книга рассказывает о непростых вопросах отраслевой науки, об очень непохожих этапах истории отечественного рыбного хозяйства, о человеческих характерах и отношениях.

Юмористические пассажи помогают автору избежать пафоса в изложении своих позиций о главном в предназначении ученого. Много деталей, сохраненных памятью бывшего директора ТИНРО, удивят даже читателей, которые при нем работали в институте.

«Записки директора института» будут интересны всем, чья жизнь связана с вековой историей ТИНРО, с морем и рыбным промыслом. Всем, кто познал вкус нашего противоречивого времени.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Fishnews