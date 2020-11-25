25 ноября 2020 года

Пограничники будут руководствоваться новым регламентом

С 5 декабря вступит в силу новый административный регламент пограничных органов по госконтролю в области рыболовства. Документ устанавливает права и обязанности должностных лиц контролирующих органов.

Федеральная служба безопасности выпустила Административный регламент по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Приказ от 16 октября 2020 г. № 476, который подписал директор ФСБ Александр Бортников, опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, что охраной морских биоресурсов занимаются пограничные органы. Новый регламент определяет права и обязанности должностных лиц контролирующих органов, права и обязанности рыбаков, в том числе рыболовов-любителей. Описано, как должен осуществляться осмотр судна, места осуществления рыболовства, контроль приемки, выгрузки или перегрузки уловов и продукции на другие суда, контроль выгрузки уловов и продукции в месте доставки.

В регламенте также предусмотрен порядок досудебного обжалования действий и решений контролеров, сообщает корреспондент Fishnews.

Приказ ФСБ от 25 декабря 2012 г. № 675 при вступлении в силу нового регламента перестанет действовать.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews