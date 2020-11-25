25 ноября 2020 года

Коронавирус скорректировал перечень экспортеров в Китай

Обновлен Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китай. Изменения коснулись четырех судов.

Новый перечень опубликовало Главное таможенное управление КНР. Ознакомиться с документом можно на сайте Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (Нацрыббезопасности), сообщает корреспондент Fishnews.

Информация обновлена только в отношении российских судов, для которых китайская сторона с 18 ноября приостановила прием деклараций на поставки водных биоресурсов. По данным НЦБРП, ограничения введены в связи с выявлением коронавирусной инфекции у членов экипажей.

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