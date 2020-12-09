09 декабря 2020 года

Для борьбы с бранхиомикозом рыб выпустили новые правила

Минсельхоз утвердил ветеринарные правила по борьбе с бранхиомикозом карповых, лососевых и сиговых рыб. Это грибковое заболевание, поражающее жабры.

Документ утвержден приказом Минсельхоза от 13 ноября 2020 г. № 680, сообщает корреспондент Fishnews. Правила устанавливают обязательные требования к организации и проведению мероприятий по ликвидации бранхиомикоза, определению границ территории для ограничений и (или) карантина.

Указано, что бранхиомикоз – инфекционное (грибковое) заболевание карповых, лососевых и сиговых рыб, поражающее жаберный аппарат. Характерные клинические признаки болезни – темно-красные полоски на жаберных лепестках с последующим распадом жаберной ткани, выпадением ее отдельных участков, образованием очагов эрозии на жабрах.

В ветправилах отмечено, что бранхиомикоз возникает у рыб двух- и трехлетнего возраста при температуре воды выше 20°C. Источниками возбудителя являются больные рыбы, их трупы, а также рыбы-паразитоносители, не имеющие клинических признаков. Возбудитель передается через воду, ил, почву ложа искусственных водоемов, зараженные корма.

Правила устанавливают, какие мероприятия рыбоводы должны проводить для профилактики бранхиомикоза, при подозрении на эту болезнь, для ее диагностики. Также прописано, как правильно устанавливать и снимать ограничения (карантин).

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews