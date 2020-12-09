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Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы

Затейливые приоритеты псевдоэкологов в Приморье

В Приморском крае под предлогом охраны природы второй раз за последние годы блокируют деятельность законопослушных предприятий рыбной отрасли. Речь об акваториях, где беспрепятственно работает мощный угольный порт и куда поступают стоки крупного города и сельхозугодий.

В Приморском крае опять разгорелся конфликт вокруг решения исполкома краевого совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Этот документ был принят для защиты ряда пресноводных и морских акваторий, главным образом, от индустриального воздействия на фоне активного развития промышленности.

В наши дни решение 46-летней давности вот уже второй раз служит основанием для приостановления деятельности предприятий, занимающихся ответственной, законопослушной и бережливой эксплуатацией водных биоресурсов. Причем в акваториях, действительно имеющих серьезные экологические проблемы вследствие промышленной и другой хозяйственно-бытовой деятельности.

В 2017 г. с подачи экологических активистов на основании решения исполкома многочисленным предприятиям марикультуры в заливе Посьета на юге Приморья запретили высаживать молодь трепанга. Примечательно, что залив Посьета известен не только своими «морскими огородами», но и находящимся в непосредственной близости от них одноименным морским портом, специализирующимся на перевалке угля. По данным из открытых источников, в 2019 г. в порту перегрузили 5,5 млн тонн.

Однако активисты под предлогом защиты памятника природы использовали документ советской эпохи для «закошмаривания» именно марифермеров, а не портовиков.

Схожая ситуация разворачивается в настоящее время вокруг сбора моллюска корбикулы в эстуарии реки Раздольной в 110 км на северо-восток от залива Посьета. Сейчас этот промысел остановлен. Притом, что река Раздольная фигурирует в научных работах как один из главных источников загрязнения Амурского залива. На ее берегах расположены город Уссурийск и ряд более населенных пунктов поменьше, кроме того она протекает через обширные сельскохозяйственные угодья. Так что в итоге она несет обильные промышленные, бытовые и сельскохозяйственные стоки.

Охрана природы – дело благое, но почему подход к ней – столь избирательный?

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Из-за требований по охране региональных ООПТ возникли проблемы у добытчиков корбикулы
  • Залив Посьета известен не только своими морскими огородами, но и находящимся в непосредственной близости от них одноименным морским портом, специализирующимся на перевалке угля. В 2019 г. в порту перегрузили 5,5 млн тонн
  • В 1974 г. исполнительный комитет Приморского краевого Совета народных депутатов признал ряд морских и пресноводных объектов памятниками природы краевого значения. Решение предполагало прекращение промышленного воздействия на акваторию, и до настоящего времени не шло и речи об ограничении рыболовства и марикультуры
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