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Межправительственная российско-чилийская комиссия по торговле и экономическому сотрудничеству обсудила возможность расширения рыбных поставок. Фото пресс-службы Россельхознадзора

Чили хочет увеличить число экспортеров рыбы в Россию

Республика Чили заинтересована в расширении списка предприятий, имеющих право поставлять рыбную продукцию в РФ. Видеоинспекцию заводов предложили провести в начале будущего года.

Переговоры сопредседателей Межправительственной российско-чилийской комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству состоялись 17 декабря. Видеоконференцию провели руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и заместитель министра иностранных дел Чили по международным экономическим отношениям Родриго Яньес.

С российской стороны в мероприятии приняли участие представители Минэкономразвития, МИД, Росрыболовства и Национального Комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки. С чилийской – представители Министерства иностранных дел, Службы сельского хозяйства и животноводства, Национальной службы рыболовства, Торгового представительства Чили в России.

Было отмечено, что по итогам прошлого года Чили заняло пятое место по объему товарооборота с Россией (1 млрд долларов) среди латиноамериканских государств. При этом в числе импорта традиционно были чилийские мороженая рыба и рыбное филе.

Отдельной темой диалога стало рыболовство. Представители латиноамериканской республики выразили заинтересованность в расширении списка компаний, готовых поставлять рыбную продукцию в Россию. Чилийская сторона предложила организовать их видеоинспекцию в начале 2021 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«Кроме того, обозначена заинтересованность российских рыболовных предприятий в получении доступа к исключительной экономической зоне Чили для освоения части российской квоты на промысел рыбы из семейства ставридовых», - добавили в ведомстве.

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