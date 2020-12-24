24 декабря 2020 года

Тропических тунцов не оставили без защиты

Межамериканская комиссия по тропическому тунцу (IATTC) пролонгировала на 2021 г. существующие квоты в восточной части Тихого океана. Решение принято на фоне разногласий в комиссии, грозивших оставить промысел без регулирования.

Директор Tunacons - эквадорской промышленной группы изготовителей консервированного тунца - Гильермо Моран назвал эту новость превосходной, пишет портал Undercurrent News. Выразил удовлетворение результатом и президент IATTC Альфонсо Миранда.

По информации природоохранной организации Pew Charitable Trusts, данное решение было необходимо принять в срочном порядке. Попытка достичь соглашения на собрании комиссии в начале декабря провалилась. Препятствием тогда стала позиция Колумбии - страна выступила против утверждения резолюции, рекомендованной научно-консультационным советом IATTC. Резолюция предусматривала общее закрытие промысла тунца на 72 дня (пролонгацию нормы, действующей последние 3 года), ограничение количества привлекающих устройств рыбу для одного судна и другие меры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, IATTC является региональной организацией по управлению промыслом тропических тунцов в восточной части Тихого океана. В ведении комиссии, в частности, добыча большеглазого, полосатого и желтоперого тунцов.

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