31 декабря 2020 года

Fishnews поздравляет

Вот и подошло время провожать старый год и встречать новый - с верой в хорошее, в кругу родных и близких или в рабочем коллективе и, конечно, с самыми теплыми пожеланиями от нашей редакции.

Уходящий год заставил отказаться от привычного образа жизни, он стал непростым, кризисным. И подталкивал к изменениям. У нас появилась площадка Fishnews Online - в следующем году планируем продолжать онлайн-конференции. И конечно, освещать их результаты.

Чтобы сообщать новости еще оперативней, расширить информационную повестку, мы запустили телеграм-канал Fishnews. Даже в праздничные дни, когда лента новостей на сайте не обновляется, в Telegram мы планируем сообщать о важном и интересном. Подписаться на канал можно по ссылке: http://ttttt.me/fishnewschannel

В новом году мы приложим все силы, чтобы оставаться полезными для наших читателей. Желаем, чтобы 2021-й стал для вас счастливым, удачным и полным позитивных событий! Здоровья вам и вашим близким!

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор интернет-портала Fishnews