11 января 2021 года

Фундаментальная наука получила «рыбную» повестку

Правительство утвердило программу фундаментальных научных исследований на ближайшее десятилетие. В перечни перспективных направлений включены разработки для развития рыбной отрасли.

Программа фундаментальных научных исследований на 2021 - 2030 гг. утверждена распоряжением правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 3684. Документ разработан Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны, рассказали в пресс-службе кабмина.

Программа ориентирована на развитие всех направлений фундаментального научного знания и предусматривает общее финансирование в размере более 2,1 трлн рублей до 2030 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews , в перечни приоритетных направлений исследований включены разработки в интересах рыбной отрасли. Например, «изучение, сохранение и управление генетическими ресурсами рыб в аквакультуре», «геномное редактирование для использования в селекционном процессе с целью создания новых форм рыб для аквакультуры» и другие.

Для реализации программы подготовят план научных исследований, при этом координатором выступит РАН. План будут утверждать и корректировать с учетом предложений исполнителей и участников программы.

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