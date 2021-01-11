11 января 2021 года

Правительство обновило список запрещенных работ на Байкале

Виды деятельности, которые запрещены на озере Байкал и прилежащей территории, определены новым постановлением правительства. По-прежнему под запретом использование плавсредств на нерестилищах ценных видов рыб в период нереста.

Новый перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, вступил в силу с 1 января. Список утвержден постановлением правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2399 и будет действовать до 2027 г.

Напомним, что правовые основы охраны уникального озера Байкал определены отдельным федеральным законом. Он предусматривает экологическое зонирование Байкальской природной территории. К центральной экологической зоне при этом отнесена территория, включающая Байкал с островами, прилегающую водоохранную зону, а также особо охраняемые природные территории, прилежащие к озеру.

Новый документ пришел на смену постановлению от 30 августа 2001 г. № 643. Как сообщает корреспондент Fishnews, под запретом заготовка древесины (за исключением личных нужд граждан и санитарно-оздоровительных мероприятий), акклиматизация водных биоресурсов, не свойственных уникальной экосистеме озера, сброс сточных вод без очистки и т.д. По-прежнему нельзя использовать суда и другие плавучие средства в трехкилометровой зоне от лежбищ байкальской нерпы и в местах нерестилищ ценных видов рыб в период нереста. Исключение – применение судов для охраны, мониторинга и воспроизводства ВБР, неотложных аварийно-спасательных работ, для выполнения задач в сфере охраны и использования особо охраняемых природных территорий.

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