Новости
Россельхознадзор разъяснил, как указывать в системе «Меркурий» массу таких товаров, как рыба в рассоле

Россельхознадзор разъяснил вопросы указания массы нетто

От участников оформления поступают запросы, как указывать в системе ветсертификации «Меркурий» массу нетто подконтрольных товаров, выпускаемых в оборот «в среде, которая сама по себе подконтрольным товаром не является».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала разъяснения по этому поводу. В качестве примеров такого товара ведомство привело сельдь или сыр в рассоле, ракообразных и рыбу, замороженных с ледяной «шубой» или вмороженных в блоки льда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участникам процесса электронной ветеринарной сертификации предлагается исходить из следующего понимания:

«1. Для всех продуктов любого назначения, подлежащих электронной ветеринарной сертификации (включая как упакованные, так и не упакованные в ретейл-тару) и представляющих собой не разделяемую при реализации и при употреблении смесь (т.е. смесь, которая при использовании в пищу, в корм или в качестве сырья для переработки), массой подконтрольного товара считать полную массу нетто (т.е. включая массу, например, злаков, фруктов и орехов, смешиваемых с молочными компонентами при изготовлении готовых молочных продуктов).

2. Для всех подконтрольных товаров, заключенных в ретейл-тару (вне зависимости от того, представляют ли они собой разделяемую при употреблении смесь или представляют собой не разделяемую при употреблении смесь), массой подконтрольного товара считать полную массу нетто (т.е. включая массу, например, рассола из вышеприведенных примеров).

3. Для всех продуктов, не заключенных в ретейл-тару и не представляющих собой не разделяемую при реализации смесь, массой нетто считать массу нетто подконтрольного товара и не включать в нее рассол из вышеприведенных примеров.

4. Для всех подконтрольных товаров, заключенных в ледяную «шубу» или вмороженных в блоки льда, массой нетто считать массу нетто подконтрольного товара и не включать в нее массу льда».

Также в ведомстве отметили, что производитель может указывать в производственном сертификате суммарную массу сырьевых компонентов, которые не являются подконтрольными товарами, на единицу массы готового продукта. Это позволит избежать опасений по поводу того, как в системе «Меркурий» будут анализироваться балансы «сырье/продукт», считают в федеральной службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: россельхознадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Глава Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Глава Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

С отраслью связываем особые надежды

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews

Эдуард КЛИМОВ

Генеральная линия закручивается в спираль

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Продвижение российской рыбы должно стать государственным приоритетом

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Любой дальновидный судовладелец заинтересован в обновлении флота

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Строительство судов в России: трудно, долго, дорого. Но возможно

Генеральный директор торговой компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор торговой компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Зачем рыбе красота

Все интервью

Личное мнение

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Стратегия по палтусам – это серьезное движение вперед

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

ДВНПС поддержал целый ряд важных решений

Все материалы

Крупным планом

В 2020 г. работу рыбной отрасли осложнила пандемия коронавируса и другие проблемы

Пандемия и другие вызовы

С первых дней работы на промысле новые траулеры-сейнеры РК им. Ленина доказали: силы и средства, которые вкладываются в строительство флота, не напрасны

Инвестиции в настоящее

В сложную ситуацию попали 9 рыбоводных участков, созданных в охранной зоне морского заповедника. Фото предоставлено Романом Витязевым

Марифермам Приморья может выйти боком соседство с заповедником

Главная лаборатория «Нерея»

Когда рыба больше чем товар

Все материалы

События

18 декабря во Владивостоке спустили на воду первый краболов из серии по заказу компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»). Фото пресс-службы Восточной верфи

Важна стабильность: добытчики краба обновляют флот

Музей истории рыбохозяйственной науки на Дальнем Востоке в ТИНРО в нынешнем облике существует 10 лет

Нескучная история

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.