12 января 2021 года

Россельхознадзор разъяснил вопросы указания массы нетто

От участников оформления поступают запросы, как указывать в системе ветсертификации «Меркурий» массу нетто подконтрольных товаров, выпускаемых в оборот «в среде, которая сама по себе подконтрольным товаром не является».

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору опубликовала разъяснения по этому поводу. В качестве примеров такого товара ведомство привело сельдь или сыр в рассоле, ракообразных и рыбу, замороженных с ледяной «шубой» или вмороженных в блоки льда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участникам процесса электронной ветеринарной сертификации предлагается исходить из следующего понимания:

«1. Для всех продуктов любого назначения, подлежащих электронной ветеринарной сертификации (включая как упакованные, так и не упакованные в ретейл-тару) и представляющих собой не разделяемую при реализации и при употреблении смесь (т.е. смесь, которая при использовании в пищу, в корм или в качестве сырья для переработки), массой подконтрольного товара считать полную массу нетто (т.е. включая массу, например, злаков, фруктов и орехов, смешиваемых с молочными компонентами при изготовлении готовых молочных продуктов).

2. Для всех подконтрольных товаров, заключенных в ретейл-тару (вне зависимости от того, представляют ли они собой разделяемую при употреблении смесь или представляют собой не разделяемую при употреблении смесь), массой подконтрольного товара считать полную массу нетто (т.е. включая массу, например, рассола из вышеприведенных примеров).

3. Для всех продуктов, не заключенных в ретейл-тару и не представляющих собой не разделяемую при реализации смесь, массой нетто считать массу нетто подконтрольного товара и не включать в нее рассол из вышеприведенных примеров.

4. Для всех подконтрольных товаров, заключенных в ледяную «шубу» или вмороженных в блоки льда, массой нетто считать массу нетто подконтрольного товара и не включать в нее массу льда».

Также в ведомстве отметили, что производитель может указывать в производственном сертификате суммарную массу сырьевых компонентов, которые не являются подконтрольными товарами, на единицу массы готового продукта. Это позволит избежать опасений по поводу того, как в системе «Меркурий» будут анализироваться балансы «сырье/продукт», считают в федеральной службе.

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