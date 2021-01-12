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Власти Чукотского автономного округа напомнили гражданам из числа КМНС о необходимости отчитаться о вылове в рамках традиционного рыболовства. Фото пресс-службы правительства ЧАО

Коренных жителей Чукотки просят отчитаться об уловах

Власти Чукотского автономного округа напомнили гражданам из числа КМНС о необходимости отчитаться о вылове в рамках традиционного рыболовства. Информация принимается до 20 января.

Подать отчетность должны граждане, которые включены в приказы Северо-Восточного теруправления Росрыболовства (СВТУ) и департамента сельского хозяйства Чукотского автономного округа за 2020 г. Необходимы сведения о вылове анадромных видов рыб (кета, нерка, горбуша, голец, чавыча, кижуч, арктический омуль, азиатская зубастая корюшка и другие), морских рыб (навага, камбала, сельдь, треска и другие), морских млекопитающих (морж, белуха, кольчатая нерпа (акиба), ларга, морской заяц (лахтак) и крылатка), а также пресноводных рыб (щука, сиг, чир, налим, хариус, ряпушка, валек, ленок и другие).

Отчеты должны быть предоставлены до 20 января в отдел СВТУ, а не отправлены почтовой связью (или другим способом), отметила начальник управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Елена Евтюхова.

По информации отдела СВТУ, на 11 января из примерно 6 тыс. человек отчетность сдали около 2,3 тыс. человек, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства округа.

В управлении обратили внимание, что граждане, включенные в приказы, но не осуществлявшие промысел, также должны сдать отчеты.

Форма отчетности не утверждена, но управление направило в районы и городские округа образцы примерной упрощенной формы, которую каждый может заполнить от руки.

За консультацией можно обратиться в сельские и районные администрации, к руководителям филиалов и представительств Ассоциации КМНЧ, а также по телефонам по номеру телефона 8 (4152)235-876 (отдел СВТУ в Анадыре), 8 (42722) 6-90-24, 6-90-30 и 6-90-59 (Управление по делам КМНЧ) и 8 (42722) 6-35-18, 6-35-38 (Комитет по рыболовству окружного департамента сельского хозяйства).

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