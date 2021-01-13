13 января 2021 года

Российским капитанам напоминают о японских сетях

Территориальное управление Росрыболовства опубликовало информацию об орудиях лова японских судов, которые работают в Кунаширском проливе по межправительственному соглашению.

Напомним, что добыча водных биоресурсов в территориальных водах РФ в районе Южных Курил японским флотом предусмотрена межправительственным соглашением от 21 февраля 1998 г. Для определения условий промысла ежегодно заключается меморандум о понимании.

Такой документ Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ России и Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников подписали 25 ноября.

По соглашению в территориальных водах РФ в Кунаширском проливе на расстоянии не менее трех миль от острова Кунашир с 1 января по 15 марта и с 16 сентября по 31 декабря 2021 г. будут добывать минтая и терпуга ставными донными сетями. Количество малотоннажных судов – до 20 единиц. «Высота стенки донной жаберной сети, используемой японскими рыбаками на этом виде промысла, достигает 18 метров. На вехах сетных порядков имеются металлические отражатели радиолокационных сигналов, а на концевых буях устанавливаются проблесковые маячки. Кроме того, иногда дополнительно вокруг района постановки орудий лова выставляются световые буи», – рассказали Fishnews в Сахалино-Курильском теруправлении Росрыболовства.

СКТУ обращает внимание российских пользователей на необходимость обеспечить соблюдение правил безопасности мореплавания в районе промысла и в месте нахождения контрольной точки и не допускать повреждение донных сетей японских рыбаков.

На сайте теруправления размещена карта-схема постановки сетных порядков. Японские рыболовные суда входят в обусловленный соглашением район промысла и выходят из него через контрольную точку «К1» с центром в координатах 44°00′00″ с.ш. – 145°23′02″ в.д. и радиусом 0,5 мили.

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