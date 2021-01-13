13 января 2021 года

Рыбацкий спор завершился смертью

В Пензе расследуется уголовное дело по факту убийства. По данным следствия, конфликт между двумя мужчинами разгорелся из-за пьяного спора об умении ловить рыбу.

Тело обнаружили 19 декабря на водной глади реки Суры. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от массивной кровопотери в результате множественных колото-резаных ранений в области шеи. Личность мужчины установили, им оказался 44-летний житель Пензы.

В течение нескольких дней правоохранители выяснили причастность к случившемуся мужчины 1959 г. рождения. По данным следствия, в конце ноября обвиняемый и потерпевший распивали спиртное на берегу реки. Так как оба увлекались рыбалкой, речь зашла о ней.

«Потерпевший сказал обвиняемому, что тот плохой рыбак и не умеет ловить рыбу. На этой почве между ними произошел конфликт. Как утверждал злоумышленник, знакомый начал оскорблять его нецензурными выражениями и ударил его по лицу. В ответ мужчина достал из кармана куртки имевшийся при себе нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в шею. Осознав, что приятель не подает признаков жизни, обвиняемый незамедлительно скрылся с места происшествия. Орудие преступления он выбросил в реку», – рассказали Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Пензенской области.

61-летний житель Пензы задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Суд избрал меру пресечения – заключение под стражу. Расследование продолжается.

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