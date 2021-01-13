13 января 2021 года

Минтая ловят под наблюдением науки

С начала года по 12 января российские суда освоили 56 тыс. тонн минтая в Охотском море, сообщили во ВНИРО. Всего за год разрешено добыть 1,186 млн тонн этой рыбы.

Данные озвучили на первом заседании штаба охотоморской минтаевой путины в Федеральном агентстве по рыболовству. Согласно оперативной сводке, основная часть освоенных объемов добыта в Камчатско-Курильской подзоне в районе банки Лебедя. Сезон «А» продлится до начала апреля.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на добывающих судах работают сотрудники ВНИРО. Сейчас на промысле находится 10 специалистов Тихоокеанского филиала, по одному из Камчатского и Магаданского филиалов института. До конца января планируется подключить еще 9 наблюдателей.

Ожидается, что полученные материалы позволят оценить текущее состояние запасов охотоморского минтая и лягут в основу прогноза вылова на ближайшие годы.

Также в Охотском море идет промысел сельди. По данным ТИНРО, за первую декаду января освоено 14 тыс. тонн.

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