13 января 2021 года

Ученые идентифицировали все гены моллюска-долгожителя

Специалисты расшифровали полный геном европейской жемчужницы. Предельный возраст этого пресноводного моллюска превышает 200 лет, в перспективе работа специалистов может быть использована для продления жизни человека.

Расшифровку генома провела международная группа ученых, в составе которой были биологи Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (Лавёровский центр). Реализация проекта заняла три года, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

Как правило, европейская жемчужница (Margaritifera margaritifera) населяет холодные быстротекущие реки. Глобальное потепление климата привело к сокращению ее популяции. Личинки этих моллюсков развиваются на жабрах лососевых рыб (семги и кумжи). Если вода недостаточно холодная, личинки теряют способность прикрепляться к жабрам и гибнут. К настоящему времени жизнеспособные популяции сохранились в основном в Норвегии и России.

Как рассказал директор Лавёровского центра Иван Болотов, европейская жемчужница – второй в мире крупный пресноводный двустворчатый моллюск с полностью известным геномом. К редким биологическим свойствам Margaritifera относится стабильность порядка генов в геноме.

«Раз жемчужницы медленно эволюционируют, значит, они обладают неким механизмом, который обеспечивает стабильность их генома, – обратил внимание Иван Болотов. – В геноме в процессе его функционирования могут возникать ошибки вроде сбоев компьютерной программы, но у жемчужниц есть что-то, что позволяет удалять эти ошибки, стирать их из генетического кода. Порядок генов в митохондриальном геноме жемчужниц за 170 млн лет остался неизменным».

Расшифрованный геном моллюска имеет большое значение для его сохранения, подчеркнули в Минобрнауки. Кроме того, жемчужница также является животным-долгожителем, отдельные ее особи могут доживать до 200 лет и более.

Идентификацию генов, отвечающих за долголетие, в перспективе можно спроецировать и на человека. Активирование аналогичных по функциям генов теоретически может послужить делу продления человеческой жизни, отметили в министерстве.

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