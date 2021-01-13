13 января 2021 года

Паланскому озеру хотят вернуть статус заказника

Правительство Камчатки намерено восстановить охранный статус озера Паланского в Корякии. Водоем известен как одно из крупнейших азиатских нерестилищ нерки.

В 1980 - 2010 гг. озеро и прилегающая территория имели статус заказника. Впоследствии он был утрачен. Восстановление статуса инициировала администрация городского округа «Поселок Палана» при поддержке регионального законодательного собрания, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

В сентябре 2019 г. экспедиция Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН обследовала территорию, планируемую к возобновлению статуса.

По словам министра природных ресурсов и экологии края Алексея Кумарькова, площадь заказника составит порядка 80 тыс. га.

«Создание ООПТ позволит усилить меры охраны в отношении нерестилища нерки. Для создания заказника нам остается в рамках краевого законодательства об ООПТ получить одобрение законодательного собрания Камчатского края. Ожидаем получить его в ближайшее время», – сказал Алексей Кумарьков.

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