14 января 2021 года

В Нижнем Поволжье расследуют замор

В Волгоградской области устанавливают причины гибели рыбы в реке Арчеда. Региональная прокуратура проверяет сведения о загрязнении водного объекта.

Информация поступила в Цимлянский отдел рыбоохраны Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства 11 января. О заморе в реке Арчеда в границах Фроловского района сообщила прокуратура города Фролово.

Прибывший на место госинспектор обнаружил мертвых мальков. «Причина гибели устанавливается. Возбуждено дело об административном правонарушении, и проводится административное расследование», – рассказали Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления.

Для разбирательств создана специальная комиссия из представителей Цимлянского отдела рыбоохраны, прокуратуры Фроловского района, Волгоградского отделения ВНИРО, администрации города Фролово. Они побывали на месте происшествия. Взяты пробы воды, ведется подсчет погибшей рыбы с учетом видового, возрастного и весового состава. Также проводится опрос возможных свидетелей и другие мероприятия.

Областная прокуратура организовала проверку в связи с распространением в СМИ сведений о загрязнении реки.

«Будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда», – заявили в пресс-службе ведомства.

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