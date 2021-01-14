14 января 2021 года

Агрессивного рыболова отправили на «трудотерапию»

В Чеченской Республике суд вынес приговор рыбаку, ударившего палкой конкурента на прикормленном месте. Наказанием стали общественные работы.

Суд установил, что 10 августа прошлого года фигурант рыбачил на берегу Терека в Наурском районе. Мужчину разозлило присутствие другого рыбака на прикормленном месте. Используя малозначительный повод как предлог, злоумышленник сначала сделал замечание конкуренту, а затем в ходе ссоры ударил его по голове деревянной палкой, рассказали Fishnews в пресс-службе прокуратуры Чеченской Республики.

Мировой судья по Наурскому району признал рыбака виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «в» часть 2 статьи 115 УК РФ). Наказанием стали 250 часов бесплатных общественно полезных работ. Приговор вступил в законную силу.

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