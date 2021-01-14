14 января 2021 года

Коронавирус держит китайских покупателей в напряжении

Общий информационный фон заставляет население КНР все более осторожно подходить к выбору импортной замороженной продукции, пишет китайское издание The Global Times.

Приближение Праздника весны, или Нового года по восточному лунному календарю, (отмечается 12 февраля) заставляет китайские власти разного уровня принимать все более жесткие и детальные меры в отношении поступающих из-за рубежа замороженных продуктов, чтобы снизить риски заноса коронавируса.

В декабре Государственное управление по регулированию рынков пообещало ввести национальную платформу отслеживания импортных замороженных продуктов, охватывающую более 90% портов страны. После этого провинции КНР начали создавать и внедрять собственные системы отслеживания, призванные обеспечить безопасность импортных продуктов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на публикацию The Global Times.

По прогнозам аналитиков, китайский спрос на импортные замороженные продукты продолжит заметно снижаться, несмотря на приближающийся Праздник весны. Ожидается, что снижение спроса наложится на эффект от жестких мер социального дистанцирования, реализуемых в некоторых провинциях. Кроме того, импортерам приходится сталкиваться с ужесточением таможенного и рыночного контроля.

Китайские эксперты советуют иностранным поставщикам замороженных продуктов усилить надзор для предотвращения загрязнения партий, включая дезинфекцию продуктов и внедрение механизмов прослеживаемости.

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