14 января 2021 года

Россельхознадзор оценил экспорт водорослей

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в прошедшем году проконтролировало экспорт морских водорослей общим весом 203,9 тонны. По данным ведомства, это немного больше, чем в 2019 г.

«Через приморские фитосанитарные контрольные посты шесть экспортных партий ламинарии из Сахалинской области были направлены в КНР», – сообщили Fishnews в пресс-службе управления.

По его данным, в предыдущем году в Китай поставили 198,4 тонны такого товара.

«При досмотре подкарантинной продукции нарушений не выявлено, требования страны-импортера соблюдены. На все экспортные партии выданы фитосанитарные сертификаты», – отметили в управлении.

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