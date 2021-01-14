14 января 2021 года

Власти Камчатки работают над обеспечением рыбных поставок

Китайская сторона представила руководства для поставщиков продукции морского промысла и аквакультуры. Сейчас эти документы изучаются, приоритетная задача – чтобы зарубежные партнеры видели готовность обеспечить безопасность экспорта, подчеркнули в минрыбхозе Камчатского края.

Напомним, что российская Нацрыббезопасность опубликовала на своем сайте два документа для поставок в КНР. Это Техническое руководство по дезинфекции для контроля и профилактики COVID-19 в процессе производства пищевой продукции в холодильной цепи и Техническое руководство по контролю и профилактике COVID-19 в производственной холодильной цепи пищевой продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

«Появились два новых документа: требования к дезинфекции рыбной продукции и требования к контролю. Сейчас мы их изучаем. Надеемся, что это тот самый шаг, который позволит перейти к объективному способу контроля за экспортируемой продукцией и к конструктивному решению сложившейся ситуации», – цитирует пресс-служба правительства Камчатки министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

Он отметил, что проводится работа с рыбопромышленными предприятиями по обновленным рекомендациям Роспотребнадзора, направленным на профилактику COVID-19. «Получаем обратную связь: уже есть некоторые вопросы у предприятий, которые необходимо уточнять. На завтра у нас запланировано совещание с Росрыболовством, посвященное этой теме. Конечно, все заинтересованы в том, чтобы меры безопасности были приняты и со стороны рыбаков, и со стороны государственных органов. Сейчас наша приоритетная задача состоит в том, чтобы китайские партнеры увидели нашу заинтересованность и готовность решать эту проблему всеми возможными для нас способами», – подчеркнул глава краевого минрыбхоза.

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