15 января 2021 года

Квалификационные документы морякам продлят автоматом

Морская администрация РФ пролонгировала квалификационные документы членам экипажей. Такое решение вновь принято в связи с пандемией.

Квалификационные документы, срок действия которых истек или истекает до 31 марта 2021 г. включительно, пролонгируются автоматически на три месяца. Такое решение предусмотрено для членов экипажей, которые находятся в рейсе и не могут продлить документы в установленном порядке. «Это делается в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной распространением коронавирусной инфекции, а также для бесперебойного функционирования международного судоходства», - сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

Продляется действие следующих документов:

⁃ профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

⁃ подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством; квалификационные свидетельства;

⁃ подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

⁃ свидетельства о квалификации судовых поваров;

⁃ другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок о продлении или выдача новых документов не требуется.

Морская администрация РФ оставляет за собой право в любое время изменить или отменить меры в зависимости от развития ситуации с пандемией COVID-19, отметили в ведомстве.

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